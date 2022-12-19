МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают следовать утренней динамике роста, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожиданий по КНР. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

По состоянию на 13.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 79,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 75,02 доллара. Утром нефть дорожала на 0,9%.

Рынки продолжают с оптимизмом оценивать перспективы вокруг спроса на ожиданиях по КНР. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на этот вид сырья.

В частности, инвесторы оценивают новости о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно "стать приоритетом".

Ослабление доллара также поддерживает нефтяные котировки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 104,4 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.