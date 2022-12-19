Цена нефти Brent выросла до 79,65 доллара за баррель на ожиданиях по спросу в Китае
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают следовать утренней динамике роста, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают перспективы вокруг спроса на фоне ожиданий по КНР.
По состоянию на 13.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77% — до 79,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 75,02 доллара. Утром нефть дорожала на 0,9%.
Рынки продолжают с оптимизмом оценивать перспективы вокруг спроса на ожиданиях по КНР. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на перспективах спроса на этот вид сырья.
В частности, инвесторы оценивают новости о том, что высшие государственные лица Китая, включая президента Си Цзиньпина, на встрече по определению приоритетов экономической политики на 2023 год заявили, что восстановление и расширение потребления должно "стать приоритетом".
Ослабление доллара также поддерживает нефтяные котировки. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,29%, до 104,4 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/Financial_market/20221219/839227056.html