МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром немного растут, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Нефтепровод "Дружба"

"Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по "Дружбе" на 2023 год

По состоянию на 8.11 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 75,66 доллара.

Стоимость нефти немного растет, в то время как рынки оценивают заявления высших государственных лиц Китая о том, что восстановление и расширение потребления нефти должно "стать приоритетом" в 2023 году.

Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика основных мировых регуляторов. Так, ранее во вторник ЦБ Японии оставил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, при этом расширив интервал целевой доходности гособлигаций. А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) — на уровне 3,65%.