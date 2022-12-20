МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром немного растут, рынки оценивают перспективы роста спроса на этот вид сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов. "Транснефть" получила заявку на прокачку нефти по "Дружбе" на 2023 год

По состоянию на 8.11 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,18%, до 79,94 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,37%, до 75,66 доллара.

Стоимость нефти немного растет, в то время как рынки оценивают заявления высших государственных лиц Китая о том, что восстановление и расширение потребления нефти должно "стать приоритетом" в 2023 году.

Также на все финансовые рынки, в том числе фьючерсные, влияет монетарная политика основных мировых регуляторов. Так, ранее во вторник ЦБ Японии оставил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, при этом расширив интервал целевой доходности гособлигаций. А в самом Китае центробанк также сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) — на уровне 3,65%.