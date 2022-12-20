МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в 2023 году совместно с "Норильским никелем" запустить торги платиной и палладием, сообщил журналистам управляющий директор департамента развития бизнеса торговой площадки Кирилл Пестов. "Норникель" ожидает роста капитальных вложений в следующем году

"В следующем году мы планируем совместно с "Норникелем" запустить торги платиной и палладием. "Норникель" будет выступать продавцом", — сказал он.

По его словам, в 2022 году значительно увеличилось количество участников рынка драгметаллов. "Появилось 30 новых участников, теперь всего участников порядка 100, среди которых банки, брокеры, управляющие компании и золотодобытчики", — сообщил Пестов.

Кроме того, до конца этого года Мосбиржа намерена запустить расчет биржевого индекса на золото, который будет рассчитываться на основе данных рынка драгметаллов торговой площадки. "В следующем году будем обсуждать с рынком создание индекса экспортных цен на золото", — отметил он.