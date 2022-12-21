МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром не демонстрируют ярко выраженной динамики в преддверии новогодних и рождественских каникул, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс юаня поднялся выше десяти рублей впервые с 30 мая

По состоянию на 8.39 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на символические 0,05%, до 80,03 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI — снижается на те же 0,05%, до 76,19 доллара.

"Нефть держится на прежнем уровне, что неудивительно, поскольку в конце года наступает сезон отпусков, а ликвидность невелика", — прокомментировала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).

Рынки также продолжают следить за действиями мировых центробанков и оценивать риски возникновения рецессии.