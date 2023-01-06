МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 2% после публикации статистики по безработице в США, но могут показать падение примерно на 7% за неделю на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в Китае, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Безработица в США в декабре неожиданно снизилась

По состоянию на 17.35 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,83%, до 80,13 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,85%, до 75,03 доллара. Тем не менее, с понедельника обе марки подешевели приблизительно на 7%.

Ранее в пятницу министерство труда США опубликовало статистику по безработице в стране в декабре. Показатель неожиданно снизился — до 3,5% с уровня ноября в 3,7%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на ноябрьской отметке. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тысячи, в то время как прогнозировался рост лишь на 200 тысяч.

Данные поддержали настроения инвесторов, которые по-прежнему оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США. Так, по данным CME Group, 67,1% экспертов ждут в феврале повышения ставки лишь на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых. В прошлом году ФРС четыре раза подряд повысила ставку на 0,75 процентного пункта, а затем один раз — на 0,5 пункта.

Тем не менее, на рынки продолжают влиять негативные факторы со стороны спроса. В частности, в Китае после ослабления карантинных мер наблюдается рост заболеваемости ковидом, который подогревает опасения инвесторов по поводу замедления экономической активности. Опасения подтверждает экономическая статистика: так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в декабре упал до 41,6 пункта с 46,7 в ноябре. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде. В условиях замедления экономики спрос на нефть, как правило, снижается.

"Падение цен было вызвано опасениями по поводу спроса на фоне последней волны заболеваеомсти коронавирусом в Китае, начавшейся после резкого снятия коронавирусных ограничений", — приводит портал MarketWatch слова аналитика Commerzbank Барбары Ламбрехт (Barbara Lambrecht).