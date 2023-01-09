МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают к концу первой полноценной рабочей недели начавшегося года роста российского рынка акций на 1,6%, выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, курс доллара поднимется до 70,5 рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Курс доллара упал ниже 70 рублей, евро – ниже 75 рублей

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи поднимется к закрытию торгов пятницы на 1,6% до 2203 пункта, РТС вырастет на 1,7%, до 995,5 пункта – против уровней на 15.38 мск понедельника.

Цена на нефть марки Brent останется немного выше 81 доллара за баррель, курс евро на форексе — выше 1,065 доллара, полагают эксперты.

Курс доллара поднимется на 70 копеек, до 70,5 рубля, евро — на 50 копеек, до 74,8 рубля, юаня — потеряет 1 копейку, до 10,23 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу, показали, что постепенное ослабление темпов роста зарплат продолжается, настраивая на торможение инфляции в дальнейшем и поддерживая ожидания скорого прекращения повышения ключевой ставки Федрезерва, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Статистика по США и Европе привела к ралли на американском фондовом рынке, заметно улучшившем техническую картину по основным индексам. Во-вторых, оптимизма придали заявления представителей КНР о вероятном быстром восстановлении экономического роста в стране по мере ослабления карантинных ограничений и реализации госпрограмм финансовой поддержки. В результате Shanghai Composite сегодня обновляет максимумы почти за месяц", — указывает он.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" считает, что главным трендом начала 2023 года может стать ожидание ужесточения денежно-кредитной политики ключевыми центробанками мира на фоне их недоверия к текущему тренду на сокращение темпов инфляции. Это может стать основным препятствием для повышательного тренда на фондовом рынке в ближайшие пару недель.

Улучшение ожиданий по КНР и надежды на ослабление инфляционного давления в развитых странах могут способствовать развитию восстановительной динамики глобальных рынков в ближайшее время, считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Российский рынок акций, испытывавший дефицит идей на прошлой, праздничной, неделе, на этой неделе, как я полагаю, постарается перейти к росту при поддержке улучшения настроений на глобальных рынках и ослабления давления на рынке нефти", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Российский рынок акций растет на позитивном внешнем фоне

Хотя геополитические риски продолжают оказывать сдерживающее влияние на покупателей, внешний фон и среднесрочная привлекательность рынка в условиях активизации инвесторов после новогодних выходных способна вернуть индекс Мосбиржи выше 2200 пунктов, уверен эксперт.

Основные события на фондовом рынке будут связаны с дивидендными историями, отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Мы не ожидаем, что индексы Московской биржи и РТС сильно отклонятся от текущих уровней, для этого пока нет фундаментальных причин. Открытие границ Китая создаёт позитивный фон для рынков акций развивающихся стран, но пока пандемия коронавируса не побеждена, рынки акций все равно могут оставаться очень волатильными", — добавляет она.

Аналитики инвестиционного банка "Синара" ждут умеренного роста цен российских акций на фоне реинвестирования поступающих на рынок дивидендов от ряда эмитентов. Помешать этому может традиционно геополитика, а также продолжение снижения цен на нефть, указывают они.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ ОПОРУ

Реакция рубля на данные Росстата по инфляции будет зависеть от того, насколько статистика преподнесет сюрпризы или окажется предсказуемой: чем ближе окажется годовая инфляция к нижней границе прогноза в 12%, тем больше шансов у рубля подорожать или, по крайней мере, не сильно упасть к мировым резервным валютам, рассуждает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Однако возвращение бюджетного правила и возобновление покупок иностранной валюты, преимущественно юаней, в ФНБ играют на ослабление рубля, а не на укрепление. В среднем курс доллара к рублю может колебаться в течение недели в коридоре 70-72 рубля", — добавляет она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает, что "лучше рынка" могут остаться отдельные "идейные" бумаги металлургического сектора ("Полюс", Polymetal, "Норникель", "Северсталь", ТМК), в том числе получающие поддержку от более слабого рубля; "фишки" банков во главе со "Сбером", ввиду перспектив заметного улучшения финансовых результатов в этом году. А также бумаги hi-tech (локально специалисты отмечают VK и группу "Позитив").

Мильчакова из Freedom Finance Global напоминает, что на этой неделе закрываются реестры акционеров для получения дивидендов у "Татнефти" и "Роснефти".

"Наименее привлекательно в свете недавнего падения цен выглядит нефтегазовый сектор, за исключением "Роснефти", где близится отсечка по дивидендам, а также горнодобывающий сектор на фоне обсуждения роста налогообложения. При этом перепроданные компании, такие как производители стали, транспортный сектор, девелоперы, могут быть лучше рынка", — считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

На их взгляд, есть смысл присмотреться к акциям НЛМК, упавшим из-за отмены дивидендов, к акциям "Роснефти" в преддверии отсечки, "Глобалтранса", который только начинает восстанавливаться после обвала прошлого года.