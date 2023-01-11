МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Алюминий дорожает на 1% в среду днем, чуть ранее его стоимость поднималась выше отметки в 2500 долларов за тонну впервые с начала декабря, следует из данных торгов. На динамику влияет спрос со стороны КНР, свидетельствуют комментарии эксперта. Китай нарастил импорт алюминия до годового максимума

На Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 15.38 стоимость тонны алюминия росла на 1,04%, до 2489 долларов. В районе 11.15 мск показатель поднимался выше 2500 долларов – впервые с 8 декабря. Максимальное значение стоимости этого металла в ходе торгов среды составило 2501 доллар за тонну.

Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд – только в понедельник они подскочили более чем на 6%. При этом по итогам прошлой недели металл подешевел на 3,5%.

В декабре стоимость алюминия сократилась на 4%, а по итогам 2022 года она упала на 15,3%.

С начала текущего года наблюдается рост стоимости и других промышленных металлов. По словам аналитика Marex Аластера Манро (Alastair Munro), это связано с улучшением перспектив спроса на металлы в КНР. "Покупки (металлов – ред.) происходят в Китае", — цитирует Манро агентство Блумберг.