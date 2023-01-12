МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций во второй половине торгов мало меняется по индексу Мосбиржи после небольшого ослабления в первой половине дня и растет по РТС на укреплении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Акционеры ТГК-1 решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Индекс Мосбиржи к 15.58 мск рос на 0,01%, до 2187,27 пункта, долларовый индекс РТС рос на 1,51%, до 1017,77 пункта.

Доллар снижается на 1 рубль, до 67,73 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,43%, до 83,85 доллара за баррель.

"Валютная пара доллар-рубль сегодня опустилась ниже 68 рублей на фоне вчерашнего сообщения о возобновлении Банком России валютных интервенций по бюджетному правилу с 13 января", — говорит Анна Буйлакова из ГК "Финам".

"Индекс Мосбиржи "забуксовал" вблизи сопротивления в 2200 пунктов. Вероятно, инвесторы взяли небольшую передышку после достаточно уверенного подъема накануне. Торгам российских акций в красной зоне содействует укрепление рубля, что отрицательно для экспортеров. Некоторую поддержку акциям нефтяников до конца дня могут оказать котировки на "черное золото": фьючерсы на нефть марки Brent продолжили вчерашний рост, хотя в начале сессии показывали небольшую коррекцию вниз", — добавляет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Соллерс" (+7,16%), расписки HeadHunter (+3,47%), ГК "Эталон" (+2,03%), акции "Распадской" (+1,98%), девелопера "Самолет" (+1,92%), "ВСМПО-Ависма" (+1,83%), а также расписки Ozon (+1,48%), акции ТМК (+1,21%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,21%) и расписки ЦИАН (+1,05%).

Акции Объединенной авиастроительной корпорации (+0,48%), "Иркута" (+5,74%) второй день продолжают отыгрывать сообщения о том, что президент России Владимир Путин поручил в среду вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях, подчеркнув, что надо сделать это не позже указанного срока.

Обыкновенные акции Сбербанка в первой половине торгов поднимались выше 150 рублей — впервые с 8 апреля 2022 года, во второй половине дня корректируются вниз на 0,58% — до 149,09 рубля. Привилегированные акции банка также перешли к снижению и теряют 0,4%, до 148,12 рубля.

В лидерах снижения – обыкновенны акции "Россетей" (-1,02%), расписки X5 (-1,02%), акции ОГК-2 (-0,99%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,93%), акции "Алросы" (-0,86%) и акции ДВМП (-0,85%).

ПРОГНОЗЫ

Тем временем настроения на мировых фондовых площадках в целом позитивные: глобальные инвесторы ждут данных по замедлению инфляции в США в декабре до 6,5% в годовом выражении по сравнению с 7,1% в ноябре, указывает Буйлакова из ГК "Финам".

Замедление темпов инфляции дает надежду на менее агрессивное ужесточение монетарной политики в Штатах. Данные будут опубликованы в 16.30 мск и могут повлиять на динамику закрытия на Мосбирже, обращает внимание она.

"Учитывая в целом положительные настроения на мировых площадках и возобновление роста цен на "черное золото", мы не ожидаем значительного углубления просадки индекса Мосбиржи до конца дня. Тем не менее, замедление инфляции в США темпами менее ожидаемых может охладить настроения на фондовых площадках, включая Московскую биржу", — добавляет аналитик.

"Если инфляционные цифры в США порадуют, рублевый сектор Мосбиржи до конца дня также может подняться выше в том числе благодаря потенциальному возобновлению покупок в акциях золотодобытчиков", — также комментирует Кожухова из "Велес Капитала".