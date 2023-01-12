2023-01-12T19:20:25+03:00
2023-01-12T19:20:25+03:00
2023-01-12T19:20:25+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230112/839459493.html
Доллар на Мосбирже завершил торги падением до 67,76 рубля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 12.01.2023
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 98 копеек, до 67,76 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро — на 86 копеек, до 73,15 рубля.