МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в четверг: доллар и юань закрыли торги по 67,76 рубля и 10,02 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Цены на золото впервые с мая превысили 1900 долларов за тройскую унцию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 98 копеек, до 67,76 рубля, юань — на 5 копеек, до 10,02 рубля, евро — на 86 копеек, до 73,15 рубля.