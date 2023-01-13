МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предложения создать в России собственное ценовое агентство, которое будет рассчитывать цены на нефть, были и есть, но вопрос формирования стоимости "черного золота" можно и нужно решить без него, считает глава Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. СПбМТСБ ожидает спокойствия на рынке нефтепродуктов в России

"Насчет создания в России своих ценовых агентств: были и есть такие предложения. Мы по этому поводу свою позицию заявляли неоднократно. Звучит она следующим образом: мы считаем, что в России есть прекрасный опыт биржевой торговли товарами с физическими поставками и постановление правительства № 623, которое основано на информации о реально заключённых сделках — без оценок и манипуляций", — рассказал Рыбников в ходе брифинга с журналистами.

"Мы считаем, что решить задачу ценообразования для российского рынка экспорта нефти можно и нужно без создания российского ценового агентства. Биржевых, аукционных механизмов и 623-го постановления правительства вполне достаточно, чтобы решить эту задачу", — подчеркнул он.

Сейчас цена российской марки нефти Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС.

Минфин пока продолжает использовать существующую котировку Urals, но изучает репрезентативность индикатора СПбМТСБ. По словам главы биржи, в этом вопросе есть движение, власти слышат аргументы и предложения.

"Прогресс (по переходу расчета экспортной пошлины и налогов на нефть с индикатора Argus на индикатор СПбМТСБ — ред.) однозначно есть. Большая переписка между нами и ведомствами, есть ряд поручений на эту тему со стороны правительства. Я считаю, что работа идет конструктивно. Но мы считаем, что она должна идти быстрее", — сказал Рыбников.