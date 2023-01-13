МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и курса рубля к доллару, юаню и евро вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Инфляция в России в 2022 году составила 11,94 процента

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю поднимется на 1,5%, до 2233 пункта, РТС вырастет на 4,8%, до 1058 пункта.

Цена на нефть марки Brent вырастет более чем на 2 доллара, до 87 долларов за баррель, курс евро на форексе – на 0,5 цента, до 1,088 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара упадет на 2 рубля, до 66,8 рубля, евро — на 1,55 рубля, до 72,6 рубля, юаня — на 29 копеек, до 9,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Тренд на ослабление инфляции в Штатах выглядит устойчивым, и ввиду признаков торможения экономической активности (о чем сигнализируют последние PMI) позволяет ожидать, что Федрезерв США сократит шаг повышения ставки до 0,25% и уже к лету прекратит ее повышать. То есть район 5% по ставке ФРС выглядит вполне достаточным для поступательного возвращения инфляционного фона в США к целевым 2%", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Дополнительным фактором поддержки общерыночным настроениям выступают ожидания по быстрому оживлению китайской экономики после ослабления карантинных ограничений. Спрос со стороны Поднебесной на сырье, вызванный в том числе и приближением восточного Нового года (22 января) с соответствующими "длинными" праздниками в Китае, уже поднял цены на алюминий и медь до 2,5 тысячи и 9 тысяч долларов за тонну — уровней лета. Растут и цены на нефть, также указывает он.

"Очевидно, что инфляционные риски по-прежнему высоки, как и номинальный темп роста цен в развитых странах. Излишний оптимизм рынков транслируется на ослабление доллара и рост цен на энергоносители, что может запустить еще один виток глобального роста цен в будущем. Сюда же стоит добавить и потенциальное увеличение спроса на сырье со стороны Китая по мере снятия карантинных ограничений и прохождение через пик эпидемии", — также отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что нефтяные фьючерсы получат импульс к росту при закреплении выше сопротивлений 86,5 доллара и 80 долларов (у которых проходят также линии долгосрочного нисходящего тренда) по сортам Brent и WTI соответственно со следующими целями повышения 90 долларов и 83 доллара.

Оптимизм, вероятно, усилится в случае продолжения покупок на фондовых площадках США на надеждах более сдержанного повышения процентных ставок, а также при позитивных макроэкономических сигналах из Китая. Ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и МЭА, добавляет аналитик.

"Для западных рынков следующая неделя начнется с празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США и выходного на американских фондовых биржах. После этого стоит обратить внимание на данные по производственной инфляции в США в декабре (ожидается замедление), розничные продажи, промышленное производство, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, первые данные по рынку жилья страны за декабрь", — напоминает она. Бензин подорожал в России в 2022 году менее чем на процент

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Локтюхов из Промсвязьбанка рассчитывает, что и российский рынок акций подрастет – ждет, что крепость рубля в условиях запуска бюджетного правила будет способствовать спросу на акции внутренних секторов, в первую очередь финансовый и потребительский сектора, а ожидания по КНР и неплохая конъюнктура товарных рынков — спросу на акции металлургов.

Эксперт в целом по-прежнему ждет выхода индекса Мосбиржи выше 2200 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут развить наметившийся импульс к росту при отсутствии веских негативных геополитических и глобальных сигналов, чему в случае с долларовым индикатором также поможет потенциальное укрепление рубля, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Фундаментально сдвинуть индекс Мосбиржи с места могло бы возобновление покупок по Сбербанку и другим "тяжеловесам", дальнейший рост золотодобытчиков в случае стабилизации цен на этот драгоценный металл выше 1900 долларов за тройскую унцию, а также улучшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках, добавляет она.

"Наш краткосрочный взгляд на российский рынок – сдержанно позитивный. Потенциал укрепления рубля на текущем этапе видится исчерпанным, хотя уже не за горами налоговый период, к которому многие экспортеры начинают готовиться заранее, продавая валюту. Внешний сентимент пока остается положительным, но в то же время очень чувствительным к новостному фону", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". В России с 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций

РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ

Российский рубль существенно укрепился благодаря обычным для января низким объемам импорта, в то время как экспорт по основным отраслям демонстрирует положительную динамику, комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Таким образом, решение Минфина возобновить операции с валютой в рамках бюджетного правила не является основной причиной роста российской валюты. По мере дальнейшего роста импорта, в том числе за счет увеличения поездок в Китай, доллар вновь вернется к уровню 70 рублей. Однако в краткосрочном плане сдерживающим фактором для этого движения станет приближающийся налоговый период", — добавляет он.

Курс доллара в ближайшие дни, вероятно, сможет опуститься ниже 67 рублей, а курс юаня – ниже 10 рублей, рассчитывает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В более долгосрочной перспективе у рубля сохраняется потенциал к умеренному ослаблению", — также добавляет он.

Доллар при умеренно позитивном для рубля сценарии в условиях работы бюджетного правила может сползти к 65 рублям, евро – к 71,5 рубля, а китайский юань – к 9,75 рубля, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов из Промсвязьбанка отдает предпочтение акциям "Сбера", который может на следующей неделе представить неплохую отчетность по РСБУ, акции "Магнита" и Х5. Из металлургов по-прежнему привлекательно выглядят "Полюс", Polymetal и "Норникель", считает он.

Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает, что по "Белуга групп" закроется реестр по дивидендам за 9 месяцев 2022 года с доходностью 2,6%. Акционеры ТМК примут решение по промежуточным дивидендам с доходностью около 7,2%.