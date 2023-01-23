МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром показывают незначительное снижение, свидетельствуют данные торгов. Объем торгов снижен на фоне празднования в Азии Нового года по лунному календарю. Цены на газ в Европе закрылись у отметки 760 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 7.26 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,4%, до 87,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 81,35 доллара.

До открытия рынков Европы и США объем торгов снижен, поскольку в Китае и других странах Восточной Азии отмечается Новый год, приуроченный к зимнему новолунию. Рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты. КНР является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти.

В целом инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса со стороны Китая на фоне ожиданий постепенного восстановления экономики страны. На прошлой неделе глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что Китай сейчас является самой большой неопределенностью на мировом рынке нефти, и если в 2023 году его экономика начнет восстанавливаться, то это поднимет цены на "черное золото".