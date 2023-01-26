МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром незначительно колеблются, свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения, пока биржи Китая закрыты на каникулы. Эксперты раскрыли последствия расширения нефтяного рынка внутри России

По состоянию на 8.01 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,1% — до 86,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,16%, до 80,28 доллара.

Торги в Китае по-прежнему не проходят в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. По этой причине объем торгов до открытия европейских торговых площадок снижен. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

В то же время нефтяные трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, которое может поддержать спрос, и ожидают новостей от ОПЕК+ на следующей неделе, когда запланирован министерский мониторинговый комитет (JMMC).

Влияет на торги и ослабление доллара, который дешевеет к иене на 0,3%. Более дешевый доллар поддерживает котировки нефти WTI.

"Ослабление доллара и устойчивые позитивные сигналы об открытии Китая поддержали нефтяные цены", — сказал агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана (Charu Chanana).