МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Контрмеры России по потолку цен на нефть и нефтепродукты обозначили неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами, разъяснения кабмина подтверждают это, исключая возможность официального признания диктата покупателей, прокомментировал РИА Новости руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко. Власти поручили экспортерам нефти мониторить неприменение потолка цен

Правительство РФ ранее опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. В частности, экспортерам поручено мониторить неприменение этого механизма вплоть до конечного покупателя и сообщать о нарушениях, а Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт

"Указ от 27 декабря обозначил позицию России и российских компаний-экспортеров — абсолютно неприемлемые условия западных стран, которые ввели эмбарго и потолок. Это нерыночные меры, незаконные. Разъяснения это подтверждают и подчеркивают", — рассказал Мищенко.

"И сам указ, и меры исключают возможность лазеек, попытки как-то обойти или признать по сути эти ограничения и пробовать в дальнейшем торговать уже с условием этого ценового потолка", — также сообщил он, отвечая на вопрос о том, исключают ли меры возникновение официального прецедента торговли по потолку цен.

При этом, добавил эксперт, из разъяснений следует, что, в первую очередь, интересны именно "первые руки" конечного покупателя. "Как там уже дальше ресурс будет перепродаваться — это дело тех, кто купил, дело трейдеров. Но вот первые руки важны, чтобы цена, по которой продают российские экспортеры, соответствовала рыночным условиям и не содержала условия потолка", — полагает он.

С ростом стоимости российской нефти, которая сейчас ниже потолка в силу ценовой конъюнктуры рынка, давление покупателей на компании будет усиливаться, полагает Мищенко. Однако контрмеры не дают экспортерам возможности этому поддаться. "Да и смысла нет себе самим размывать рынок и отдаваться покупателям, которые будут в дальнейшем диктовать условия", — замечает эксперт.

Важность твердой позиции понимают и ближневосточные партнеры России — в ОПЕК+, ОАЭ, Саудовской Аравии, отметил он. "Сегодня по каким-то причинам не нравится Россия, завтра этим механизмом захотят воспользоваться по отношению к любому другому поставщику. Это такой диктат покупателя. Этого допустить нельзя, на это и направлены эти меры", — заключил Мищенко.