Эксперт Мищенко: контрмеры России исключают возможность признания диктата цен на ее нефть
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Контрмеры России по потолку цен на нефть и нефтепродукты обозначили неприемлемость нерыночных механизмов торговли российскими товарами, разъяснения кабмина подтверждают это, исключая возможность официального признания диктата покупателей, прокомментировал РИА Новости руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко.
Правительство РФ ранее опубликовало разъяснения по реализации указа президента РФ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. В частности, экспортерам поручено мониторить неприменение этого механизма вплоть до конечного покупателя и сообщать о нарушениях, а Минэнерго до 1 марта совместно с Минфином утвердить порядок мониторинга цен на нефть, поставляемую на экспорт
"Указ от 27 декабря обозначил позицию России и российских компаний-экспортеров — абсолютно неприемлемые условия западных стран, которые ввели эмбарго и потолок. Это нерыночные меры, незаконные. Разъяснения это подтверждают и подчеркивают", — рассказал Мищенко.
"И сам указ, и меры исключают возможность лазеек, попытки как-то обойти или признать по сути эти ограничения и пробовать в дальнейшем торговать уже с условием этого ценового потолка", — также сообщил он, отвечая на вопрос о том, исключают ли меры возникновение официального прецедента торговли по потолку цен.
При этом, добавил эксперт, из разъяснений следует, что, в первую очередь, интересны именно "первые руки" конечного покупателя. "Как там уже дальше ресурс будет перепродаваться — это дело тех, кто купил, дело трейдеров. Но вот первые руки важны, чтобы цена, по которой продают российские экспортеры, соответствовала рыночным условиям и не содержала условия потолка", — полагает он.
С ростом стоимости российской нефти, которая сейчас ниже потолка в силу ценовой конъюнктуры рынка, давление покупателей на компании будет усиливаться, полагает Мищенко. Однако контрмеры не дают экспортерам возможности этому поддаться. "Да и смысла нет себе самим размывать рынок и отдаваться покупателям, которые будут в дальнейшем диктовать условия", — замечает эксперт.
Важность твердой позиции понимают и ближневосточные партнеры России — в ОПЕК+, ОАЭ, Саудовской Аравии, отметил он. "Сегодня по каким-то причинам не нравится Россия, завтра этим механизмом захотят воспользоваться по отношению к любому другому поставщику. Это такой диктат покупателя. Этого допустить нельзя, на это и направлены эти меры", — заключил Мищенко.
https://1prime.ru/Financial_market/20230131/839632369.html