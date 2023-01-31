МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Отказ ряда стран от торговли нефтью только за доллары окажет серьезное негативное влияние на стоимость американской валюты, а также на инфляцию и процентные ставки в США, пишет в статье "Власть Вашингтона падет вместе с долларом" сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. В Германии назвали пять угроз, способных опрокинуть гегемонию доллара

"Недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что правительство готово принимать платежи за нефть в валютах, отличных от доллара, является важным заявлением, которое пресса игнорирует", — подчеркнул он.

Робертс напомнил, что при Бреттон-Вудской системе иностранные центральные банки имели право требовать от США золото в обеспечение их долларовых сбережений. Когда такое требование выдвинула Франция, президент США Ричард Никсон в 1971 году аннулировал эту норму. Чтобы сохранить ценность доллара и его роль резервной валюты, и была создана нефтедолларовая система, пишет автор.

"В течение полувека нефтедоллар поддерживал стоимость доллара США и обеспечивал финансирование большого дефицита бюджета и торгового баланса Америки. Выставляя счета за нефть в долларах, саудовцы гарантировали мировой спрос на доллары США. Без этого спроса на доллары постоянное увеличение денежной массы США подорвало бы обменную стоимость доллара по отношению к другим валютам", — говорится в статье.

США зависят от импорта, а растущий торговый дефицит подорвал бы обменную стоимость доллара и привел бы к высокой инфляции. Поскольку миру нужны были доллары для платежей за нефть, страны держали доллары в форме казначейских облигаций США, а не в валюте, и это облегчало финансирование большого дефицита бюджета Америки, отмечает Робертс.

Он признает, что в последние годы Вашингтон "настолько злоупотребил ролью доллара в качестве резервной валюты с помощью санкций и конфискации активов, что многие страны желают урегулировать свои торговые дисбалансы в своих собственных валютах, чтобы избежать возможности Вашингтона угрожать им и наказывать их за то, что они служат своим собственным интересам, а не интересам Вашингтона".

"Если Саудовская Аравия откажется от нефтедоллара, спрос на доллары и стоимость доллара упадут. Это серьезная угроза власти Вашингтона и финансовой мощи американских банков", — делает вывод автор.

Если саудовцы действительно сбросят нефтедоллар, американцы столкнутся с жесткой инфляцией и высокими процентными ставками, необходимыми для финансирования дефицита бюджета США, говорится в материале.