МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Котировками движет техническая динамика, при этом трейдеры сохраняют оптимизм по спросу из Китая, отмечают эксперты. В США заявили, что отказ стран от нефтедоллара угрожает власти Вашингтона

По состоянию на 7.59 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,39% — до 84,17 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 77,56 доллара.

Пока нефть дорожала в ожидании оживления спроса из Китая после ослабления карантина, цены пытались удержать важные технические уровни 50-дневных и 100-дневных скользящих средних; сейчас такая ситуация способствует распродаже, считают дилеры, которых цитирует агентство Блумберг.

Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ослабление карантинных ограничений в стране поддержало прогнозы по экономике страны и перспективы нефтяного спроса.

Инвесторы также ожидают публикации в среду еженедельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 27 января коммерческие запасы нефти в стране сократились на 1 миллион баррелей после роста на 0,5 миллиона неделей ранее.