МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем продолжил утренний рост, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Рубль прибавляет к доллару после заседания ФРС

Индекс Мосбиржи к 15.29 мск повышается на 0,54%, до 2242,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1008,77 пункта.

"Открывшись вверх на неоднозначном внешнем фоне, российский рынок быстро сдал позиции вслед за нефтяными ценами. Хотя они остались под давлением, вскоре наши индексы восстановились, вернувшись к вершинам предыдущей сессии", — говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent снижается на 0,63%, до 82,32 доллара за баррель.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА

В лидерах роста стоимости — акции ИСКЧ (+6,10%), "Камаза" (+4,36%), обыкновенные (+4,42%) и привилегированные (+1,97%) акции "Башнефти" и ММК (+3,65%). Цены на нефть показывают слабую разнонаправленную динамику

"Сегодня, 2 февраля 2022 года, обыкновенные и привилегированные акции нефтяной компании "Башнефть" обновили свои среднесрочные максимальные значения… По-видимому, появившийся спрос в акциях "Башнефти" связан с ожиданиями рекомендаций совета директоров эмитента по поводу величины дивидендных выплат за 2022 год",- говорит Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

В лидерах снижения котировок — акции "Лукойла"(-1,21%), расписки QIWI (-1,11%), акции "Яндекса" (-0,68%) и "Полюса" (-0,8%), расписки Globaltrans (-0,46%).

ПРОГНОЗЫ

При отсутствии отрицательных новостей санкционного или внешнеполитического характера индекс Мосбиржи может продолжить тестировать сопротивление в районе 2250 пунктов и закрыться в умеренном плюсе, считает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

"Второй день подряд индекс торгуется вблизи отметки в 2250 пунктов, последний раз этот уровень был достигнут в ноябре прошлого года. Близость такого сопротивления ограничивает потенциал дальнейшего роста, хотя настроения на внешних фондовых рынках в целом положительны", — добавляет она.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов в четверг — зона 2225–2255 пунктов, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "Ориентир для РТС: коридор 985–1030 пунктов", — добавляет он. Доллару выстилают дорогу в бездну

"Несмотря на негатив с нефтяного рынка, мы не стали развивать нисходящую коррекцию. Индекс Мосбиржи вновь нацелился на сильное сопротивление в виде четырехмесячной вершины 2255 пунктов, до которой он вчера немного не дошел. Последний раз на этом уровне фондовый индикатор был в середине ноября, после чего произошло сильное снижение… Тем не менее, пока наш рынок демонстрирует позитивный настрой и может попытаться преодолеть это техническое препятствие до конца недели", — заключает Бабин.