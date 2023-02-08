МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX во вторник подскочили примерно на 5% до 7-дневного максимума. Как сообщает Reuters, держатели коротких позиций фиксировали прибыль второй день подряд после того, как цены на прошлой неделе упали до 25-месячного минимума. Кроме того, объемы добычи газа в США отстают от уровней прошлого месяца, так как сильные морозы привели к промерзанию скважин.

Также поддержку ценам оказали растущие ожидания, что поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в Техасе в ближайшие недели могут вырасти, поскольку терминал может возобновить производство СПГ на экспорт.

Тем не менее во вторник поставок природного газа на объект не наблюдалось, согласно данным Refinitiv. При этом предыдущие 12 дней терминал принимал трубопроводный газ в небольших объемах.

Цены на газ выросли, несмотря на прогнозы более мягкой погоды и более низкого спроса, чем ожидалось, в ближайшие две недели.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в США будут выше нормы до 22 февраля. Единственным исключением может стать период 18-19 февраля, когда ожидается похолодание. Трейдеры отмечают, что похолодание на выходных приводит к менее сильному росту спроса на газ для отопления помещений, чем похолодание в будни. В выходные потребление газа сокращается, поскольку многие предприятия не работают.

Freeport на прошлой неделе сообщила техасскому регулятору, что может возобновить работу одной из трех линий сжижения природного газа на закрытом с июня СПГ-терминале. Компания ожидает разрешения федеральных регуляторов на погрузку СПГ, чтобы высвободить хранилища.

Многие аналитики ожидают, что работа СПГ-терминала Freeport возобновится не раньше середины марта.

Федеральные регуляторы 11 февраля проведут публичные слушания, на которых будут обсуждаться планы по возобновлению работы терминала Freeport и текущая ситуация на объекте.

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с повышением на 12,7 цента, или 5,2%, по 2,584 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на максимуме с 31 января. На прошлой неделе цены на газ падали до минимума с декабря 2020 года.

Котировки газа впервые за семь дней вышли из территории перепроданности. Фьючерсы на газ были перепроданными по итогам 19 из 25 торговых дней в этом году.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в феврале составляет 95,7 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. В ноябре производство достигало рекордных 99,8 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 119,8 млрд кубических футов в день против 124,9 млрд кубических футов в день на этой неделе, полагают в Refinitiv.