МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду завершили торги в основном снижением, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры с осторожностью оценивали базовые факторы рынка и корпоративные новости. Курс юаня превысил 10,5 рубля впервые с 9 января

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,49% — до 3 232,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,54%, до 2 141,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,07%, до 21 283,52 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 1,3%, до 2 483,64 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,35% — до 7 530,1 пункта, японский Nikkei 225 — сократился на 0,29%, до 27 606,46 пункта.

Трейдеры отыгрывали общерыночные факторы. Так, инвесторы обратили внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Председатель центробанка заявил, что потребуется дальнейшее повышение учетной ставки, поскольку экономика страны позволяют сделать это. Глава ФРС отметил также, что идет лишь ранний этап снижения показателя инфляции.

На торгах отразились и корпоративные новости. Так, акции японского холдинга SoftBank подешевели на 5,1%, в финотчетности компания сообщила о чистом убытке за третий квартал 2021-2022 фингода в 5,9 миллиарда долларов. Бумаги Nintendo упали в цене на 7,5% после того, как компания снизила прогноз по выручке и чистой прибыли на текущий финансовый год.