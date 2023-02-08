МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Котировки нефти растут третью сессию подряд на фоне ослабления опасений инвесторов относительно дальнейших темпов повышения процентных ставок в США, передает Reuters. Кроме того, поддержку котировкам оказывают данные Американского института нефти (API), указавшие на сокращение коммерческих запасов нефти в США.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе своего выступления во вторник придерживался менее жесткой, чем ожидалось, риторики, из-за чего склонность инвесторов к риску усилилась, а доллар США оказался под давлением. Ослабление доллара делает нефть, номинированную в американской валюте, более доступной для держателей иных валют.

"Трейдеры, судя по всему, были настороже, ожидая, что Пауэлл займет более жесткую позицию, однако он не стал этого делать", — отметил Крейг Эрлам, главный аналитик OANDA.

Около 09.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 99 центов, или 1,2%, по 84,68 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 93 цента, или 1,2%, до 78,07 доллара за баррель.

Рынок надеется, что при менее агрессивных темпах повышения процентных ставок экономика США сможет избежать резкого замедления или даже рецессии, которая может сказаться на потреблении нефти. Между тем открытие экономики Китая после снятия антиковидных мер может поспособствовать росту спроса на топливо.

"Ожидающийся рост спроса на нефть в сочетании с вялыми темпами увеличения мирового предложения будут содействовать (дефициту) предложения в ближайшие месяцы", — считает Стивен Бреннок из PVM.

На прошлой неделе объединенный министерский мониторинговый комитет рекомендовал ОПЕК+ оставить целевой уровень нефтедобычи без изменений. По итогам следующего заседания действующая нефтяная политика альянса, вероятно, также будет продолжена, сообщил в среду один из высокопоставленных иранских чиновников.

Между тем землетрясение, произошедшее в понедельник в Турции и Сирии, привело к приостановке поставок иракской и азербайджанской нефти через турецкий порт в Джейхане. Тем не менее во вторник была возобновлена трубопроводная прокачка нефти из Ирака в Джейхан.

Во вторник вышел еженедельный отчет Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти на неделе 28 января-3 февраля сократились примерно на 2,2 млн баррелей.

В среду в 15.30 по Гринвичу рынок будет ждать еженедельных данных Минэнерго США по запасам, чтобы сравнить с отчетом API.