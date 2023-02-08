МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду поднимаются, британский FTSE 100 обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. На торги влияет продолжение сезона корпоративной отчетности. Новак предрек Европе рост цен на топливо

По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,75% — до 7 924,06 пункта, ранее в ходе торгов показатель достиг 7 926,9 пункта, что стало новым историческим максимумом. Французский CAC 40 поднимался на 0,5%, до 7 167,9 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,5% — до 15 443,95 пункта.

Бумаги норвежской нефтегазовой Equinor подскакивают в цене на 7,3%. Компания в прошлом году нарастила прибыль более чем втрое, выручку — в 1,7 раза, до 150,8 миллиарда долларов.

Акции датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S дорожают на 0,6%. Чистая прибыль компании в прошлом году поднялась в 1,6 раза, а выручка — на 32%. При этом в четвертом квартале показатели несколько сократились.

В то же время бумаги французской TotalEnergies дешевеют на 2,4%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале сократилась на 44%, до 3,264 миллиарда долларов. При этом выручка выросла на 17%.