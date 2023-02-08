Европейские биржи растут на сезоне отчетности, FTSE 100 обновил исторический максимум
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду поднимаются, британский FTSE 100 обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. На торги влияет продолжение сезона корпоративной отчетности.
По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,75% — до 7 924,06 пункта, ранее в ходе торгов показатель достиг 7 926,9 пункта, что стало новым историческим максимумом. Французский CAC 40 поднимался на 0,5%, до 7 167,9 пункта, немецкий DAX увеличивался на 0,5% — до 15 443,95 пункта.
Бумаги норвежской нефтегазовой Equinor подскакивают в цене на 7,3%. Компания в прошлом году нарастила прибыль более чем втрое, выручку — в 1,7 раза, до 150,8 миллиарда долларов.
Акции датского морского контейнерного перевозчика A.P. Moller-Maersk A/S дорожают на 0,6%. Чистая прибыль компании в прошлом году поднялась в 1,6 раза, а выручка — на 32%. При этом в четвертом квартале показатели несколько сократились.
В то же время бумаги французской TotalEnergies дешевеют на 2,4%. Чистая прибыль компании в четвертом квартале сократилась на 44%, до 3,264 миллиарда долларов. При этом выручка выросла на 17%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230208/839729656.html