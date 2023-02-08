МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Котировки сои, пшеницы и кукурузы на CBOT в среду растут, передает Reuters. Поддержку оказывают риски, связанные с погодой, и динамика внешних рынков. Между тем внимание трейдеров переключается на Оценки мирового спроса и предложения (WASDE), которые Минсельхоз США опубликует позже в среду.

Около 12.08 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,7%, до 15,25 3/4 доллара за бушель.

Пшеница торговалась с повышением на 0,8%, по 7,55 1/2 доллара за бушель, в то время как кукуруза подорожала на 0,2%, до 6,7 1/2 доллара за бушель.

Отчет WASDE выйдет в 17.00 по Гринвичу. Трейдеры будут следить за тем, как Минсельхоз США оценивает перспективы производства в Аргентине, столкнувшейся с сильной засухой.

В ближайшие дни в Аргентине прогнозируются дожди, которые могут поспособствовать дальнейшему улучшению состояния посевов после осадков, наблюдавшихся в прошлом месяце.

"Если осадков выпадет меньше, чем прогнозируется, тогда цены на сою могут вырасти", — отметили аналитики Huatai Futures.

Тем не менее прогнозы рекордного урожая сои в Бразилии способствуют ослаблению опасений относительно потерь урожая в Аргентине. При этом темпы сбора урожая в Бразилии медленные из-за сильных дождей, из-за чего возникает беспокойство по поводу возможной задержки сева кукурузы.

Бразильское агентство Conab в среду понизило прогноз второго урожая кукурузы в стране из-за задержек в сборе урожая сои.

Между тем метеопрогнозы предполагают, что обильные дожди, ожидаемые в сельскохозяйственных регионах США, не затронут регионы выращивания твердой краснозерной озимой пшеницы.

"Оценки урожайности (твердой краснозерной озимой пшеницы) могут быть пересмотрены в сторону понижения, если уровни влажности почв не улучшатся в течение марта", — говорят в Agritel.

Инвесторы на рынке пшеницы также ожидают результатов тендеров, проводимых Алжиром, чтобы оценить конкурентоспособность пшеницы из Причерноморья.

Усиление склонности к риску на финансовых рынках также оказывает поддержку котировкам зерновых и сои. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе состоявшегося во вторник выступления придерживался более мягкого, чем ожидалось, тона.