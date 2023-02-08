МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду перешел к снижению после новостей о проработке кабмином и крупными компаниями РФ выплаты добровольного взноса в бюджет в 2023 году, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Белоусов дал разъяснения по добровольному взносу для бизнеса

Индекс Мосбиржи к 16.22 мск снижается на 0,44%, до 2257,6 пункта, долларовый РТС — на 1,87%, до 985,54 пункта. На торгах утром индекс Мосбиржи рос на 0,43%.

Ранее в среду вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что правительство обсуждает с крупными компаниями, которые получили хорошие финансовые результаты по итогам прошлого года, однократный добровольный взнос в бюджет. При этом Белоусов отметил, что эта мера не означает повышение налогов.

"Основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС… резко развернулись вниз на фоне новости о том, что власти обсуждают с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 год. Очевидно, что указанная инициатива должна затронуть крупных российских эмитентов акций", — говорит старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин согласен с ним и также считает, что после умеренного утреннего роста российский рынок акций снизился на фоне сообщения Белоусова.

"Это может сократить дивидендные выплаты компаний, которые завершили прошлый год с хорошими финансовыми результатами", — заключает Бабин.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent растет на 0,54%, до 84,19 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг на российском рынке в среду показывают снижение. Мосбиржа четвертый раз повысила ценовой коридор дорожающих акций "Белона"

Снижаются бумаги НЛМК (-1,13%), "Роснефти" (-1,1%), "Лукойла" (-0,81%), обыкновенные (-0,6%) и привилегированные (-0,36%) акции Сбербанка. При этом все упомянутые акции росли до заявления Белоусова.

Рост показывают расписки QIWI (+3,97%), акции "Пика" (+0,79%), привилегированные акции "Ростелекома" (+0,43%), акции "Русгидро" (+0,31%) и расписки "Русагро" (+0,17%).

В свою очередь в отсутствие новостей третью торговую сессию подряд растут бумаги третьего эшелона. Так, акции "Белона" подорожали на 79,94%, Ашинского металлургического завода — на 39,9%, "Мостотреста" — на 32,24%, обыкновенные акции "Красного октября" — на 31,67%, а привилегированные акции МГТС — на 19,9%.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на недельном минимуме 2216 пунктов. Учитывая, что настроения на российском рынке заметно ухудшились, если к этому добавится возобновление нисходящей динамики нефти, мы можем уже в ближайшие сессии пробить данную отметку", — оценивает Бабин.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что индекс Мосбиржи после попытки роста в начале дня перешел к нисходящей коррекции и вернулся к поддержке 2255 пунктов, при преодолении которой, по ее мнению, можно ждать возвращения к 2210 пунктам.

"В настоящее время индекс Мосбиржи продолжает обновлять свое внутридневное минимальное значение. Краткосрочная техническая картина в нем указывает на высокую вероятность негативного завершения торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2220-2260 пунктов, со спадом в пределах 0,3-2% по итогам дня", — заключает Манжос.