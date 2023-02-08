АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) продлевается до вечера 14 февраля, совершенные в среду сделки аннулированы, говорится в заявлении биржи. Стамбульская фондовая биржа временно прекратит торги

Ранее было принято решение временно приостановить операции на рынках акций и производных индексов акций на рынке акций и рынке деривативов.

"В связи с ростом волатильности и необычными движениями цен после катастрофы, вызванной землетрясением, Borsa İstanbul A.Ş., в целях обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, стабильного, справедливого и конкурентного функционирования рынков приостанавливает операции на 5 рабочих дней с 11:00 8 февраля 2023 года до вечера 14 февраля 2023 года. Было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля 2023 года, принимая во внимание низкий объем торгов, который не позволяет здоровое ценообразование на закрытых рынках", — говорится в сообщении.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49133, обрушились минимум 6444 зданий.