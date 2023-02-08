Фондовый индекс NASDAQ снизился в среду на 0,24 процента, DJIA – на 0,09 процента
МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 34124,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 12085,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4152,73 пункта.
Во вторник Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона с комментариями относительно монетарной политики ФРС, на фоне которого по итогам дня Dow Jones увеличился на 0,8%, NASDAQ – на 1,9%, S&P 500 – на 1,3%.
В среду же фондовые индексы снижаются, аналитики отмечают в словах Пауэлла сигналы о том, что рост цен, в частности, в сфере услуг, может оставаться высоким дольше, чем ожидалось.
"Риск снижения на рынках, который несут в себе комментарии Пауэлла, заключается в том, что в то время как инфляционное давление в сфере товаров ослабевает, в секторе услуг… высокая инфляция может наблюдаться на протяжении более длительного периода", — цитирует портал MarketWatch главу отдела стратегии Saxo Bank Питера Гарнри (Peter Garnry).
https://1prime.ru/Financial_market/20230208/839735875.html