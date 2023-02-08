МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. СМИ узнали, к каким проблемам готовится финансовая верхушка в США

По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09% — до 34124,87 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,24%, до 12085,94 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,27%, до 4152,73 пункта.

Во вторник Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона с комментариями относительно монетарной политики ФРС, на фоне которого по итогам дня Dow Jones увеличился на 0,8%, NASDAQ – на 1,9%, S&P 500 – на 1,3%.

В среду же фондовые индексы снижаются, аналитики отмечают в словах Пауэлла сигналы о том, что рост цен, в частности, в сфере услуг, может оставаться высоким дольше, чем ожидалось.

"Риск снижения на рынках, который несут в себе комментарии Пауэлла, заключается в том, что в то время как инфляционное давление в сфере товаров ослабевает, в секторе услуг… высокая инфляция может наблюдаться на протяжении более длительного периода", — цитирует портал MarketWatch главу отдела стратегии Saxo Bank Питера Гарнри (Peter Garnry).