МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Лук в России за неделю с 31 января по 6 февраля 2023 года подорожал на 11,52%, темп роста ускорился, колбаса подорожала в пределах 0,4% а сосиски и сардельки — подешевели на 0,32%, следует из данных Росстата. Овощи в России за неделю подорожали в среднем на три процента

Цена на лук в среднем по РФ выросла за отчетную неделю на 11,52% против 7,84% за предыдущий период — с 24 января по 30 января. С начала года лук в РФ подорожал на 40,65%.

Сосиски и сардельки подешевели на 0,32% (до этого — подорожали на 0,03%, с начала года — подешевели на 0,52%). Полукопченая и варено-копченая колбаса стала дороже на 0,4% (ранее — на 0,81%), а вареная колбаса — на 0,39% (плюс 0,03% неделей ранее). С начала года цена на эти продукты выросла на 0,39% и на 0,49% соответственно.

В целом цены на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 31 января по 6 февраля выросли в среднем на 5,31% против 3,5% неделей ранее, основной вклад внесли репчатый лук и огурцы: по данным статведомства, огурцы на первой позиции по росту цены за неделю (плюс 12,71%) и с начала года (плюс 53,57%). С большим отрывом — на третьем месте — помидоры: с 31 января по 6 февраля они подорожали на 4,63%, неделей ранее — на 2,77%, а с начала года — на 29,58%.

В свою очередь морковь подорожала на 3%, бананы – на 2,4%, картофель – на 2%, цены на свеклу, яблоки и капусту выросли на 1,9%, 1% и на 0,7%. Между тем снизились цены на гречневую крупу (минус 1%), черный чай (минус 0,6%), свинина подешевела на 0,5%, мясо кур – на 0,3%, творог, соль и пшено – на 0,2%. Подсолнечное масло, маргарин, сахар-песок и рис стали дешевле на 0,1%.

По данным статведомства, с 31 января по 6 февраля цена на твердые, полутвердые и мягкие сыры выросла на 0,4%, пастеризованное молоко, сметана, печенье и водка подорожали на 0,3%, говядина, стерилизованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и яйца – на 0,2%. Мясные консервы и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженая рыба, пшеничная мука, хлеб и макаронные изделия стали дороже на 0,1%.