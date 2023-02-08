МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Цены на золото снижаются в ходе неровных торгов в среду на фоне укрепления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают выхода экономических данных, которые позволят оценить перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 15.27 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось со снижением на 0,1%, по 1872,44 доллара за унцию. Фьючерсы на золото прибавили 0,4%, до 1871,10 доллара.

Доллар укрепился на 0,1% против других основных валют, и это сделало золото менее доступным для покупателей, использующих иные валюты.

"Основной темой является изменение настроений после выхода данных по занятости. Многие предполагали, что председатель ФРС Джером Пауэлл воспользуется возможностью и немного поумерит ожидания рынка, но он этого не сделал", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

"Золото, вероятно, продолжит торговаться в пределах диапазона. Довольно сильная поддержка расположена в районе 1850-1870 долларов, и падение остается хорошей возможностью для покупок в краткосрочной перспективе", — добавил он.

Во вторник Пауэлл заявил о том, что ФРС, вероятно, придется поднять ставки выше, чем ожидалось, если экономическая активность будет оставаться сильной. Однако он подчеркнул, что процесс замедления темпов инфляции уже начался.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в среду заявил, что его ожидания относительно будущего снижения процентных ставок в основном обусловлены необходимостью реагировать на потенциальное ослабление инфляции.

Котировки золота чутко реагируют на повышение ставок ФРС, так как оно увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом.

Участники рынка ожидают выхода данных США по инфляции, которые будут представлены на следующей неделе. Вероятно, этот отчет прояснит дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

"Одним из факторов, обеспечивающих сильную поддержку золоту, вероятно, являются высокие темпы покупок золота центральными банками, в том числе Китая, Индии и Турции", — сказал аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг.

Серебро на рынке спот выросло на 0,8%, до 22,36 доллара, платина повысилась в цене на 0,5%, до 978,11 доллара, тогда как палладий упал на 0,5%, до 1637,55 доллара.