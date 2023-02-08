МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Золото немного дорожает в среду вечером, пока рынки оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментария аналитика. Золото растет в цене на фоне ослабления доллара

По состоянию на 19.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,25 доллара, или на 0,28% — до 1 889,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% — до 22,343 доллара за унцию.

Во вторник Пауэлл выступил в Экономическом клубе Вашингтона. Глава ФРС заявил, что потребуется дальнейшее повышение учетной ставки, отметив замедление инфляции.

"Похоже, трейдеры и инвесторы слышат то, что хотят услышать, а не то, что было сказано на самом деле… Хотя председатель ФРС заявил во вторник, что для полного сдерживания инфляции необходимо дальнейшее повышение процентных ставок, его тон был интерпретирован как менее агрессивный, чем раньше, что стало причиной роста цен на золото", — прокомментировал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).