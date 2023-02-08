МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в среду снижаются, передает Reuters. Заявления некоторых представителей ФРС усугубили опасения насчет того, что центробанк в этом году продолжит повышать процентные ставки.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс сегодня поддержал прогноз касательно пикового уровня ставки в диапазоне 5,00%-5,25%, что выше ожиданий рынка. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что борьба с инфляцией может занять довольно много времени.

Участники денежного рынка сейчас предполагают, что ставка ФРС в мае превысит 5%, а к июлю достигнет пика на уровне 5,18%. Руководители ФРС активно выступают в поддержку такого уровня ставок.

"Я могу понять, почему рынок сдает позиции…фьючерсы на фонды ФРС сейчас указывают на более высокий уровень ставок по сравнению с прошлой пятницей и вчерашними заявлениями (Пауэлла)", — указал Томас Хейз, председатель Great Hill Capital Llc.

Управляющий ФРС Лиза Кук заявила, что центробанк еще не завершил повышение ставок, и хотя инфляция демонстрирует признаки ослабления, экономика по-прежнему слишком быстро растет.

В пятницу был опубликован сильный отчет о занятости, который подорвал ожидания насчет возможного снижения ставок в этом году. Это может проверить на прочность ралли, которое произошло на рынках акций в начале 2023 года.

"Согласно ожиданиям рынка, ФРС может понизить ставки, но лишь на 25 базисных пунктов в конце этого года, а сам центробанк по-прежнему сигнализирует, что в этом году не будет снижать ставку", — прокомментировал Арт Хоган, старший рыночный аналитик B Riley Wealth.

Акции Microsoft Corp поднялись на 1,5% после того, как технологический гигант заявил, что модернизирует свою поисковую систему Bing и веб-браузер Edge с помощью искусственного интеллекта.

Бумаги Alphabet Inc упали на 7%, нивелировав вклад Microsoft. Как сообщается, чат-бот Bard дал неправильный ответ в запросе об интернет-рекламе.

На момент написания обзора Dow Jones Industrial Average опустился на 58,20 пункта, или 0,17%, до 34 098,49 пункта, S&P 500 потерял 21,61 пункта, или 0,52%, до 4142,39 пункта, а Nasdaq Composite — 109,91 пункта, или 0,91%, до 12 003,88 пункта.

В S&P 500 снижаются 10 из 11 субиндексов. Сектор коммуникационных услуг упал на 3,7%.

Президент США Джо Байден во вторник вечером во время речи "О положении дел в стране" обратил внимание инвесторов на налоги и выкуп акций. Это также оказало негативное влияние на настроение.

Согласно данным Refinitiv, результаты 69% компаний, представивших финансовую отчетность за 4-й квартал, превзошли ожидания аналитиков. При этом аналитики ожидают, что их общая прибыль снизилась на 2,9%.

Акции Activision Blizzard Inc подешевели на 1,6%. Британский антимонопольный регулятор заявил, что по итогам тщательной проверки пришел к выводу, что покупка Microsoft производителя игры Call of Duty за 69 млрд долларов вызывает опасения в отношении конкуренции в сегменте облачных и консольных игр.

Бумаги Uber Technologies Inc подорожали на 0,7% на позитивных результатах за 2022 год.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превзошло число растущих в соотношении 1,86 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,05 к 1.

В составе S&P зафиксировано восемь новых 52-недельных максимумов и два новых минимума, а у Nasdaq — 56 новых максимумов и 18 новых минимумов.