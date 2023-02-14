МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 16 февраля увеличит число бумаг, торгующихся с 10.00 мск, до 895 с нынешних 695, следует из сообщения торговой площадки. Закрытие Стамбульской фондовой биржи могут продлить, пишут СМИ

"СПБ биржа" с 16 февраля 2023 года увеличит с 695 до 895 количество ценных бумаг международных компаний с листингом в США, доступных для заключения биржевых сделок с 10.00 по московскому времени", — говорится в сообщении.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1760 акций и депозитарных расписок; без учета ETF), начинаются в 15.30 мск, напоминает "СПБ биржа".

Период стандартной дополнительной (международной) ликвидности, согласно расписанию торгов, доступен с 15.30 мск до 01.45 мск следующего календарного дня. В данный период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка "СПБ биржи" и ведущими мировыми площадками.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.