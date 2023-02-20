МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют рост после снижения за прошлую неделю почти на 4%, свидетельствуют данные торгов. Индия импортировала рекордные объемы российской нефти в январе

По состоянию на 8.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, до 83,39 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 76,87 доллара.

Неделей ранее котировки потеряли порядка 4%, что было связано с рядом факторов, среди которых намерения американских властей продать больше нефти из стратегического резерва, а также данные о росте коммерческих запасов в США за неделю на 16,3 миллиона баррелей.

Внимание рынков остается вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в марте может вновь повысить ключевую ставку. В прошлом году регулятор повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции, что усилило риски рецессии, такая ситуация влияет в том числе на ожидания по нефтяному спросу. Рынки оценивают, какими темпами регулятор будет повышать ставки дальше, а также когда перейдет к снижению ставки.

В среду, 22 февраля, будет опубликован протокол февральского заседания Федрезерва, который может содержать сигналы о монетарной политике, а в четверг, 23 февраля, выйдет вторая оценка по ВВП США в четвертом квартале. Данные по экономике могут отразиться на прогнозах по монетарной политике ФРС, а также повлиять на курс доллара, к которому чувствительны сырьевые котировки.

"Экономические настроения и ситуация на финансовых рынках, скорее всего, останутся во главе угла. Открытие Китая может спровоцировать всплеск оптимизма в ближайшие недели", — рассказала агентству Блумберг основатель Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari).