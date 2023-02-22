МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "СПБ биржа" в четверг, 23 февраля, проводит торги, кроме бумаг компаний с основным бизнесом в России и с расчетами в рублях, следует из сообщения торговой площадки. Замглавы Минфина назвал сроки итоговой отчетности российских компаний

"В связи с нерабочими праздничными днями в России, "СПБ биржа" 23 февраля не будет проводить торги и расчёты российскими ценными бумагами в валюте RUB, ценными бумагами из стран СНГ в валюте RUB, а также акциями Yandex N.V., и депозитарными расписками на акции TCS Group Holding PLC, Fix Price Group PLC, Ozon Holdings PLC, HeadHunter Group PLC, Cian PLC, X5 Retail Group N.V. Торги и расчеты остальными иностранными и российскими ценными бумагами 23 февраля будут проводиться согласно установленному (обычному) расписанию", — говорится в сообщении.

В пятницу, 24 февраля, торги и расчеты по всем группам инструментов будут проводиться согласно обычному установленному расписанию, также сообщает торговая площадка.

"СПБ биржа" – ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает в себя дочерние операционные компании "СПБ клиринг" и "СПБ банк", осуществляющий функции расчетного депозитария.