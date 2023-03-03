МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в феврале снизился на 0,18% по отношению к январю, до 4,69 миллиарда долларов, говорится в сообщении торговой площадки. Рынок золота на Московской бирже в январе — феврале вырос на 36 процентов

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по иностранным ценным бумагам на СПБ Бирже по итогам февраля 2023 года составил 4,69 миллиарда долларов, что на 0,18% меньше, чем в январе 2023 года (4,70 миллиарда) и на 81,69% меньше, чем в феврале 2022 года (25,61 миллиарда)", — говорится в сообщении.

Среднедневной объем торгов иностранными ценными бумагами в феврале увеличился на 4,41% по сравнению с январем и составил 0,25 миллиарда долларов. Участники в режиме основных торгов заключили 5,71 миллиона сделок (7,85 миллиона сделок в декабре). Количество активных счетов инвесторов снизилось на 3,68% и составило 198,28 тысячи (205,86 тысячи в январе).

Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 1,84 миллиона. Сделки в феврале заключались с 2013 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов.

Лидерами по оборотам в режиме основных торгов в группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Tesla (17,75% от общего объема торгов в феврале), Coinbase (10,63%), Marathon Digital Holdings (6,25%), NVIDIA (2,96%), Bed Bath & Beyond (2,05%), Alibaba (1,86%), Silvergate Capital (1,82%), Virgin Galactic Holdings (1,51%), Carvana (1,45%), Advanced Micro Devices (1,26%), также сообщает биржа.