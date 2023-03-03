МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Управления финансового надзора Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) начало расследование действий Лондонской биржи металлов (LME) в связи с остановкой торгов никелем год назад в марте, следует из заявления регулятора. Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 500 долларов за тысячу кубов

"FCA проанализировало события, связанные с приостановкой торгов никелем, и начало принудительное расследование некоторых действий LME, а также систем и механизмов контроля, действовавших в период между 1 января 2022 года и моментом приостановки торгов 8 марта 2022 года", — сказано в заявлении.

Введенные рядом стран санкции против РФ в конце февраля прошлого года способствовали резкому скачку цен на сырьевые товары из-за опасений по поводу перебоев с поставками на рынок. Стоимость никеля на LME 8 марта 2022 года подскочила более чем вдвое и впервые в истории превысила 100 тысяч долларов за тонну. После этого биржа приостановила торги никелем и возобновило их 16 марта.