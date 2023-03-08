МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Мировой дефицит предложения платины в 2023 году будет сильнее, чем ожидалось ранее, ввиду активного промышленного спроса. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Всемирного совета по инвестициям на рынке платины (WPIC), опубликованном в среду. Нехватка предложения может сохраняться на протяжении нескольких лет, считает глава WPIC Тревор Рэймонд. Россияне стали чаще дарить украшения из золота и с бриллиантами

"Ожидающийся дефицит предложения придет на смену двухлетнему крупному избытку", — отметил он.

"Прогнозируемая нехватка предложения будет носить не разовый характер… учитывая продолжающиеся проблемы в цепочке поставок и перспективы роста спроса,… дефицит предложения может сохраняться на протяжении нескольких лет", — добавил Рэймонд.

В этом году спрос на платину, которая также используется при изготовлении автомобильных каталитических конвертеров и в ювелирной отрасли, может вырасти на 24%. Дело в том, что некоторые представители автомобильного сектора заменяют палладий на более дешевую платину. Кроме того, наблюдается увеличение спроса на платиновые слитки и монеты, отметили в WPIC.

Учитывая риски ограничения электроснабжения и перебои в цепочке поставок, мировое предложение в 2023 году может вырасти лишь на 3%. В результате этого дефицит на мировом рынке платины составит 556 000 унций против ожидавшихся ранее 303 000 унций, добавили в WPIC. LME приостановила выдачу варрантов на российские металлы

В Южной Африке усиливаются проблемы с электроснабжением, а в России отмечаются некоторые трудности в процессе добычи платины ввиду санкций. Все это создает риски для мирового предложения, сообщили в WPIC со ссылкой на данные Metals Focus.

В своем отчете WPIC не учитывает весь объем импорта платины в Китай, который, по мнению ведомства, значительно превышает видимый спрос с 2021 года.

По мнению WPIC, Пекин, скорее всего, не будет экспортировать ввезенный металл на западные рынки ввиду внутренних ограничений на экспорт и, соответственно, не поможет ослабить мировой дефицит предложения в 2023 году.