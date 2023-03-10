МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. На электронной бирже вторичных ресурсов от Российского экологического оператора появился модуль логистики, который позволит заказывать доставку материалов онлайн, сообщили в пресс-службе компании. Эксперты допустили снижение биржевых цен на газ в Европе до 400 долларов

"Продолжаем развивать площадку по купле-продаже вторсырья и вторичных материальных ресурсов. Востребованной является услуга по доставке лотов. РЭО добавил модуль логистики, который позволит участникам площадки напрямую подать заявку на такую услугу", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

По его словам, доставкой вторсырья будет заниматься логистическая компания TRAFFIC. Как уточнили в РЭО, пользователям электронной торговой площадки будет доступно управление стоимостью перевозок с учетом анализа рыночных цен.

В сентябре 2022 года РЭО презентовал электронную биржу вторичных материальных ресурсов, где бизнес может покупать и продавать вторсырье, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя. Биржа связывает производителей и покупателей вторичных ресурсов, позволяет бизнесу не только решить проблему накопленных отходов производства, но и извлечь из этого прибыль.