МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:20 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
2:50 JPY Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике    
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) 5,1% 4,4%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль) 1,3% 2,6%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль) 3,6%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы в Китае (февраль) 5,5%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,4%  
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) 1% 1%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
13:00 GBP Великобритания — Весенний прогноз бюджета    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -1,1% 0,4%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (февраль) 215,4 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,5% 0,4%
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 2,3% -0,1%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (март) -5,8 -8
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,7% 0,3%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 3% -0,3%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) 0,3% 0,1%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 0,2% 0,2%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,694 млн барр 0,555 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,89 млн барр  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь) 152,8 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ГМК Норильский никель — СД (о программе компании)    
  RUB TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность за 4кв2022/2022    