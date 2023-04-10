МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник утром немного снижаются, пока рынки пребывают в ожидании ряда событий, следует из данных торгов и комментария аналитика. Нефтегазовые доходы российского бюджета сократились с начала года

По состоянию на 8.55 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 84,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 80,58 доллара.

Рынки ждут выхода статистики годовой инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Также инвесторы ожидают начала очередного сезона корпоративной отчетности.

"Экономические данные станут ключевым фактором на этой неделе для энергетических рынков", — сказала агентству Блумберг рыночный стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана (Charu Chanana). "Учитывая, что решение ОПЕК было частично направлено на вытеснение продавцов с рынка нефти, цены на нефть могут лучше отражать фундаментальные показатели рынка", — добавил эксперт.

При этом по сообщению агентства Блумберг, в одном из нефтяных биржевых фондов произошел крупнейший однодневный отток средств более чем за три года, что может свидетельствовать о том, что некоторые инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами после неожиданного сокращения добычи ОПЕК+.

Так, в четверг отток средств из фонда Wisdom Tree's Brent Crude Oil составил 55,7 миллиона долларов, что стало крупнейшим однодневным падением с конца 2019 года. Другой фонд, Pro Shares Ultra Bloomberg Crude Oil — получил отток в размере 158,5 миллиона долларов. Это самое большое недельное падение более чем за год.