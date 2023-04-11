МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. "СПБ биржа" во вторник вводит в действие кодекс добросовестного поведения участников рынка, разработанный совместно с ЦБ РФ и участниками торгов, сообщает торговая площадка. Минфин поделился опасениями по поводу вывода цифровых активов на биржу

"11 апреля 2023 года "СПБ биржа" вводит в действие кодекс добросовестного поведения ПАО "СПБ биржа", разработанный совместно с Банком России и участниками организованных торгов, которым биржа предоставляет свои продукты и сервисы. Кодекс призван способствовать продвижению на российском финансовом рынке высоких стандартов российской и международной практики ведения бизнеса", — говорится в сообщении.

Документ основан на положениях, опубликованных Банком России в рамках "Основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке".

Кодекс включает восемь принципов, на которых должна базироваться деятельность финансовых организаций, их взаимоотношения с клиентами-инвесторами и иными участниками финансового рынка: честность, справедливость, прозрачность, безопасность, профессионализм, ответственность, устойчивость и целостность.

Кодекс, утвержденный советом директоров "СПБ биржи" 29 декабря 2022 года, рекомендован к соблюдению участниками торгов "СПБ биржи". Предварительно 21 участник торгов выразил готовность подключиться к соблюдению положений кодекса. "СПБ биржа" ожидает, что в ближайшие месяцы к нему присоединятся остальные участники торгов, заинтересованные в повышении прозрачности и справедливости российского финансового рынка.

Участникам торгов, добровольно обязавшимся соблюдать кодекс, предоставляется три месяца на приведение внутренних документов в соответствие с его принципами. "СПБ биржа" со своей стороны также провела работу для обеспечения соответствия собственных нормативных актов положениям кодекса.

"Принципы, определенные кодексом, направлены на формирование и поддержание стандартов поведения его участников, снижение рисков, что повышает привлекательность российского финансового рынка. Вводимый кодекс способствует соблюдению прав и законных интересов всех заинтересованных сторон, в том числе розничных инвесторов. Все это вместе укрепляет доверие к российскому финансовому рынку", — отметил первый заместитель гендиректора "СПБ биржи" Евгений Сердюков.