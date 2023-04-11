МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем после слабого роста перешли к незначительному снижению, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения, ожидая докладов МЭА и ОПЕК и статистики по запасам в США. Аналитик дал прогноз по ценам на нефть до конца года

По состоянию на 13.42 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,25% — до 83,97 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,2%, до 79,58 доллара. Минутами ранее нефть незначительно дорожала.

Рынки продолжают оценивать перспективы нефтяного рынка. На прогнозы предложения влияет решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу. В то же время на ожиданиях по спросу отражается политика мировых центробанков и риски рецессии.

Больше информации инвесторы надеются получить в ежемесячных докладах ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку. Документы будут опубликованы на этой неделе.

В среду также выйдет еженедельная статистика по коммерческим запасам нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 7 апреля показатель снизился на 1,3 миллиона баррелей после уменьшения на 3,7 миллиона баррелей неделей ранее.