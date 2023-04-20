МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются почти на 1% в четверг утром после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США выпустила свою "Бежевую книгу" с комментариями об экономическом положении в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. В МИД назвали введение потолка цен на российскую нефть нелигитимным

По состоянию на 9.15 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,89%, до 82,38 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,98%, до 78,46 доллара.

"Когда комментарии ФРС указывают на дальнейшее повышение ставок, экономические проблемы выглядят неизбежными. Единственным лучиком надежды здесь является восстановление экономики Китая, которое, как ожидается, будет достаточно значительным, чтобы перевесить упавший спрос со стороны Запада", — заявила агентству Блумберг аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte Ltd. Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva).

ФРС выпустила свою "Бежевую книгу" (Beige Book) — сводку собственных комментариев об экономическом положении в США — в среду вечером. В ней регулятор заявил о том, что за март-апрель экономическая активность в стране изменилась незначительно. После выхода комментариев, согласно CME Group, 83,7% аналитиков продолжают прогнозировать повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%, на заседании Федрезерва 2-3 мая. Остальные ожидают сохранения ставки на текущем уровне.