МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение почти до 1,5% в четверг днем на негативных настроениях рынка после экономических статданных, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Эффект ОПЕК+ на нефтяные цены начал распадаться

По состоянию на 13.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,41%, до 81,95 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,53%, до 78,03 доллара.

"Цены на нефть снижаются под влиянием опасений по поводу спроса. Еженедельный отчет EIA о запасах был в целом "бычьим", но недостаточно сильным, чтобы переломить текущие негативные настроения", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).

Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 14 апреля, сократились в США на 4,6 миллиона баррелей, или 1%, — до 466 миллионов баррелей.

Кроме того, опубликованные во вторник показатели показали замедление темпов инфляции в еврозоне, согласно окончательной оценке, до 6,9% с 8,5% в годовом выражении, а в Великобритании — до 10,1% с 10,4% месяцем ранее.

Осторожности инвесторов также способствует и публикация "Бежевой книги" — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) США об экономическом положении в стране. Регулятор в документе заявил, что экономическая активность в США за март-апрель изменилась незначительно.