МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром почти не меняются в неопределенности относительно перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Курс доллара показывает разнонаправленную динамику к евро и иене

По состоянию на 8.27 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent символически снижается на 0,1% — до 82,46 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,09%, до 78,69 доллара.

Рынки пребывают в ожидании данных о коммерческих запасах нефти в США, публикация которых запланирована на среду. Аналитики полагают, что за неделю по 21 апреля запасы в стране снизились на 1,66 миллиона баррелей после снижения на 4,6 миллиона баррелей неделей ранее. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 миллиона баррелей после роста на 1,3 миллиона и снижение запасов дистиллятов на 1,02 миллиона баррелей после сокращения на 0,35 миллиона.

"Нефть сейчас пытается нащупать курс в условиях отсутствия новых катализаторов и все еще большой неопределенности относительно перспектив спроса", — цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).