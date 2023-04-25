МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем опускаются, свидетельствуют данные торгов. Неопределенность вокруг спроса на нефть сдерживает котировки. Узбекистан договорился с "Газпром нефтью" о поставках

По состоянию на 13.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5%, до 82,13 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 78,34 доллара.

"Макроэкономическая картина остается мутной. Рынки не могут найти направления, общий уровень замешательства наблюдается среди активов всех классов", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).

Эксперт отмечает, что противоречивые сигналы о сокращении добычи ОПЕК+ и опасениях по поводу экономического роста не дают трейдерам определиться с направлением цен на нефть.

Основными факторами для рынков остаются заседания крупных мировых центробанков, которые, как ожидается, продолжат повышать ставки. ЦБ начали монетарное ужесточение в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило риски рецессии, а это отражается на перспективах спроса на нефть. Балансирующим фактором по спросу остаются ожидания вокруг экономики Китая, крупного потребителя и импортера этого вида сырья.