МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем опускаются, свидетельствуют данные торгов. Неопределенность вокруг спроса на нефть сдерживает котировки.
По состоянию на 13.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,5%, до 82,13 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 78,34 доллара.
"Макроэкономическая картина остается мутной. Рынки не могут найти направления, общий уровень замешательства наблюдается среди активов всех классов", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).
Эксперт отмечает, что противоречивые сигналы о сокращении добычи ОПЕК+ и опасениях по поводу экономического роста не дают трейдерам определиться с направлением цен на нефть.
Основными факторами для рынков остаются заседания крупных мировых центробанков, которые, как ожидается, продолжат повышать ставки. ЦБ начали монетарное ужесточение в прошлом году на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило риски рецессии, а это отражается на перспективах спроса на нефть. Балансирующим фактором по спросу остаются ожидания вокруг экономики Китая, крупного потребителя и импортера этого вида сырья.