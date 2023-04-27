МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг после заметного падения в предыдущие два дня, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК ответила на критику Международного энергетического агентства

По состоянию на 12.19 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,44%, до 78,06 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,31%, до 74,53 доллара.

Стоимость нефти марки Brent подешевела на 5,92% за два предыдущих дня, а марки WTI — на 5,74%.

"Падение прибыльности нефтепереработки и опасения по поводу восстановления сырьевой экономики Китая продолжают оказывать давление на нефть", — цитирует агентство Блумберг мнение директора отдела исследований по товарам горнодобывающей промышленности и энергетики Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Рынки продолжают оценивать вероятность сокращения нефтяного спроса из-за медленного восстановления экономики Китая — крупного потребителя и импортера этого вида сырья. Тем временем СМИ сообщили, что прибыльность производства дизельного топлива в мире в среднем упала примерно вдвое с февраля, поскольку российский экспорт нефти продолжается, несмотря на международные санкции, что помогло производству в Китае и Индии достичь рекордных максимумов в марте.