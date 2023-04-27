МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует до конца года вернуться к проведению утренних торгов иностранными ценными бумагами с листингом в США, сказал журналистам генеральный директор торговой площадки Роман Горюнов в кулуарах конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0". К российскому аналогу SWIFT готовятся подключить около 100 новых участников

"До конца года, наверное, увеличим (время торгов — ред.). Как было раньше, так и сделаем", — уточнил Горюнов, отвечая на вопрос журналистов о возможном расширении времени торгов бумагами с листингом в США на "СПБ Бирже".

"СПБ Биржа" (ранее "Санкт-Петербургская биржа") впервые запустила утренние торги 1 марта 2021 года. Тогда торги продолжались с 7.00 мск до 01.45 мск. 25 февраля 2022 года время торгов существенно сократилось — торги ценными бумагами начинались лишь в 17.00 мск. Глава "СПБ Биржи" объяснял решение сократить время торгов нарушением эффективности работы площадки из-за дисбаланса спроса и предложения.

Впоследствии время торгов постепенно увеличивалось и на данный момент "СПБ Биржа" начинает торги некоторыми иностранными и российскими бумагами в 10.00 мск, а торги всеми бумагами с листингом в США начинаются лишь в 14.30 мск.