МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти в пятницу днем после того, как отчеты ряда нефтегазовых компаний показали увеличение прибыли, впрочем, итоги всей недели будут умеренно негативными, свидетельствуют данные торгов. Банк России сохранил прогноз цены нефти Urals на уровне 55 долларов

По состоянию на 14.36 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,51%, до 78,62 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,41%, до 75,06 доллара.

Нефтяной рынок оценивает данные финансовых отчетов, выпущенных несколькими крупными нефтегазовыми компаниями. Так, американские Chevron и ExxonMobil отчитались о росте чистой прибыли за первый квартал, Chevron — до 6,574 миллиарда долларов (увеличение на 5% в годовом выражении), ExxonMobil — до 11,43 миллиарда (увеличение в два раза в годовом выражении).

Европейские компании Eni и OMV сообщили о снижении чистой прибыли за тот же период на 33% и 29% соответственно.

Рост цен на нефть в пятницу может помочь несколько нивелировать общую динамику стоимости в последнюю неделю месяца: за это время нефть марки Brent потеряла 3,74% своей стоимости, марки WTI — 3,37%. Пока что это вторая неделя снижения цен на нефть после беспрерывного роста в течение месяца.