МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть не демонстрируют единой динамики по основным маркам, в целом стабилизируясь после того, как накануне эти котировки потеряли более 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,33%, до 75,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — снижается на 0,03%, до 71,64 доллара.

Эксперты отмечают, что на динамику нефтяных цен последнее время сильнее всего влияет макростатистика. Так, вчера цены на нефть обоих марок потеряли 5,16% и 5,29% своей стоимости соответственно, что было вызвано публикацией данных промышленности еврозоны и Китая.

"Похоже, что макроэкономические факторы преобладают над фундаментальными, и эта тенденция в последние недели становится все более сильной", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарной стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

В дальнейшем же для цен на нефть может стать важным решение Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно CME Group, почти 90% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки в США, о котором должны объявить сегодня, на 0,25 процентного пункта. Остальные ждут сохранения на текущем уровне.

Среди инвесторов есть опасения, что очередной виток повышений ставки рефинансирования в Штатах еще сильнее замедлит мировой экономический рост и существенно понизит спрос на нефть.