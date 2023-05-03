МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, впервые с 27 марта, следует из данных торгов. Турция намерена снизить импорт нефти до 80 процентов

По состоянию на 10.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,8%, до 74,71 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 75 долларов.

Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 1%, до 70,94 доллара за баррель.