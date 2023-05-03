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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230503/840524782.html
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, впервые с 27 марта, следует из данных торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 03.05.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, wti, brent, мировые цены на нефть, фьючерсы на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, впервые с 27 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.45 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,8%, до 74,71 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 75 долларов.
Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 1%, до 70,94 доллара за баррель.