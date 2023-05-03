МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются более чем на 3%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 24 марта, следует из данных торгов. Эксперты предсказали снижение роли нефти Urals в российском экспорте

По состоянию на 14.13 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3%, до 73,06 доллара за баррель, минутами ранее впервые с 24 марта опустившись ниже 73 долларов.

Июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,24%, до 69,34 доллара за баррель.

"Поскольку инвесторы, играющие на понижение, снова контролируют ситуацию, цены могут вновь проскочить вниз. Ожидается, что сегодня ФРС снова повысит ставку, и это продолжает оказывать влияние на перспективы спроса", — сказал агентству Блумберг глава отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен (Ole Sloth Hansen).

Американский регулятор огласит свое решение в 21.00 мск. Согласно CME Group, 86% аналитиков ожидают, что Федрезерв повысит ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.